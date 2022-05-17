مراسل المنار: جيش العدو القى قنابل مضيئة داخل الأراضي السورية المحتلة مقابل بلدة الوزاني – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2022 - 23:20

مراسل المنار: جيش العدو القى قنابل مضيئة داخل الأراضي السورية المحتلة مقابل بلدة الوزاني

منذ 1 ساعة 17 May، 2022
أخبار موقع المنار

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