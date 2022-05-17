إصابة مسن بعد إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي النار صوبه قرب حاجز حوارة جنوب نابلس

أطلقت قوات الاحتلال “الإسرائيلية” صباح اليوم الثلاثاء 17/5/2022 النار صوب مسن قرب حاجز حوارة جنوب نابلس بحجة محاولته الطعن.

وبينت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني وصول سيارة الإسعاف التابعة لها إلى مكان الحدث على حاجز حوارة جنوب نابلس وتم نقل الإصابة إلى مستشفيات الداخل المحتل، ولم يتم معرفة طبيعة إصابته حتى اللحظة.

وعمدت قوات الاحتلال الاسرائيلي الى اغلاق حاجزي حوارة وبيت فوريك ، وسط ازدحام كبير .

ويشار الى ان مواجهات عنيفة وقعت الليلة الماضية بين قوات الاحتلال والمقدسيين خلال تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف مما أدى لإصابة 71 مواطناً، بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت والضرب وفقا للهلال الأحمر .

المصدر: فلسطين اليوم