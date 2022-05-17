علماء صينيون يطورون لقاحاً متعدد التكافؤ للحماية من متحورات كوفيد19

طور علماء صينيون لقاحاً مرشحاً لجسيمات نانوية متعدد التكافؤ لكوفيد 19 يمكن أن يحمي من عدوى متحورات كوفيد 19.

وذكرت وكالة شينخوا أن علماء من جامعة سون يات سين الصينية ومن المستشفى الأول التابع لجامعة قوانغتشو الطبية ومن مركز مقاطعة قوانغدونغ للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قاموا بتصميم اللقاح النانوي رباعي التكافؤ الذي يشتمل على بروتينات سبايك من النموذج الأولي لفيروس سارس (كوف 2) وثلاثة متحورات رئيسية هي ألفا وبيتا وغاما.

وأوضحت الدراسة أن الجسيمات النانوية أنتجت أجساما مضادة مكافئة أو متفوقة تعمل على تحييد السلالات المتحورة في الفئران والرئيسيات غير البشرية مع انخفاض طفيف فقط في عيار التحييد ضد السلالة الرئيسية.

وأشارت الدراسة إلى أن العلماء قاموا باختبار اللقاح ضد متحوري أوميكرون ولامبدا حيث قلل المتحوران بشكل طفيف من القدرة التحييدية للأمصال التي يحفز اللقاح إنتاجها ما يشير إلى أن الأمصال المستحثة بواسطة اللقاح يمكن أن تثير استجابات الأجسام المضادة الواقية على نطاق واسع للمتغيرات المنتشرة.

وخلصت الدراسة إلى أن النتائج تقدم إثباتاً لمفهوم تطوير لقاحات متعددة التكافؤ ضد الجائحة والمتحورات المحتملة لفيروس سارس (كوف 2).

المصدر: وكالات