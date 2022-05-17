إيران تطلق 7 اقمار صناعية في نهاية العام الحالي

اعلن مساعد وزير الاتصالات، رئيس منظمة الصناعات الفضائية في ايران، حسين سالارية، عن الاستعدادات الجارية في البلاد لاطلاق 7 اقمار صناعية ايرانية الصنع بنهاية العام الحالي الايراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الاتصالات، رئيس منظمة الصناعات الفضائية في ايران، حسين سالارية، بيّن في تصريح له ان الاقمار التي دخلت حيز الانتاج ويتم التحضير لاطلاقها في هذا العام، هي من طراز اقمار “ناهيد” للاتصالات وقمر “بارس” و”بايا” للاستشعار عن بعد والنسخة الثانية من قمر “ظفر”.

وأشار إلى ان منظمة الصناعات الفضائية الايرانية تعاقدت مع الشركات الايرانية المنتجة للاقمار الصناعية (الحكومية وغير الحكومية) وايضا الجامعات ومعاهد الابحاث المعنية في سياق استكمال مشاريع اطلاق الاقمار الصناعية الى الفضاء الخارجي.

وتابع ان النسخة الثانية من القمر الصناعي “ظفر” دخلت حيز الانتاج لدى جامعة “العلم والصناعة الايرانية” وتقرر وفقا للاتفاق الثنائي على اكمال مراحل انتاجه في غضون الشهرين القادمين.

وفي ذات السياق اشار مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ايضا الى انتاج القمر ناهيد -1 ونقله الى منصة الاطلاق، مضافا الى اكتمال مراحل تصنيع القمر بارس -1 والتحضير لانتاج القمر ناهيد -2 بنهاية العام الحالي.

المصدر: وكالة مهر