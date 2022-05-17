مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 50 شاباً فلسطينياً خلال قمعها مشيعين لجثمان الشهيد وليد الشريف بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 17 2022 - 00:14

مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 50 شاباً فلسطينياً خلال قمعها مشيعين لجثمان الشهيد وليد الشريف بالقدس المحتلة

منذ 36 mins 16 May، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إستطلاع برامج شهر رمضان المبارك

إغلاق مشاركة