بوتين ولوكاشينو يناقشان العمل المشترك في مجال تطوير وصناعة الصواريخ

ناقش الرئيسان الروسي والبيلاروسي فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في موسكو، العمل المشترك في مجال تطوير وصناعة الصواريخ، وفق ما كشفته قناة “بول بيرفوفو” على تليغرام.

وبحسب القناة: “على هامش قمة [منظمة معاهدة الأمن الجماعي]، استمر الاجتماع بين لوكاشينكو وبوتين 40 دقيقة.. تمت مناقشة ثلاث مجموعات من القضايا: العمل المشترك للبيلاروسيين والروس بشأن استبدال الواردات، وإعادة شحن البضائع البيلاروسية في الموانئ الروسية، وبناء ميناء بيلاروسي بالقرب من سان بطرسبورغ”.

كما أشارت القناة إلى أن “الرئيسين اتفقا على أنهما سيعقدان في المستقبل القريب اجتماعا منفصلا حول مجموعة كاملة من مواضيع التعاون البيلاروسي الروسي، وتنفيذ حكومتي البلدين لتعليمات رئيسي الدولتين”.

واستضافت موسكو يوم الإثنين، القمة اليوبيلية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي عقدت وجها لوجه لأول مرة منذ عامين ونصف. وبالإضافة إلى بوتين ولوكاشينكو، حضر الاجتماع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس قيرغيزستان صادر جباروف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمون.

المصدر: وكالات