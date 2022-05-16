الفائزون في دائرة البقاع الأولى زحلة: ميشال ضاهر، بلال الحشيمي، جورج عقيص، الياس اسطفان، سليم عون، جوج بوشكيان، ورامي أبو حمدان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2022 - 19:22

الفائزون في دائرة البقاع الأولى زحلة: ميشال ضاهر، بلال الحشيمي، جورج عقيص، الياس اسطفان، سليم عون، جوج بوشكيان، ورامي أبو حمدان

منذ 9 mins 16 May، 2022
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