الفائزون في البقاع الثانية : قبلان قبلان، وائل ابو فاعور، ياسين ياسين، حسن مراد، ياسين ياسين، شربل مارون، غسان السكاف – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 16 2022 - 19:22
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
16 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
تواصل عمليات فرز الاصوات في الانتخابات النيابية في مختلف المناطق اللبنانية
وزير الداخلية بسام مولوي: استطعنا إنجاز الانتخابات رغم كل التحديات والتشكيك ونسب الاقتراع جيدة وليست منخفضة
مولوي: ليس هناك من صناديق اقتراع مفقودة في الاغتراب والصندوق رقم 18 القادم من ألمانيا ليس مفقوداً
النائب محمد رعد للمنار: الشكر الكبير لكلّ الشركاء الذين واصلنا معهم طريق المقاومة وطريق الانتصار
رعد للمنار: المقاومة أثبتت حضورها والناس جددوا ثقتهم بهذه المقاومة وستثبت المقاومة أنها الرقم الصعب في البلد وفي المنطقة
النائب حسن فضل الله: المشاركة الواسعة لأهلنا في الانتخابات تعبير حي عن صدق انتمائهم للمقاومة
النائب علي فياض للمنار: بالأمس انتخاب وغداً عمل ويجب أن ندرك أننا مقبلون على مرحلة صعبة والمؤامرات لن تقف
النائب الفائز رائد برو: نجاحنا دلالة على أن المقاومة حاضرة في جبيل كسروان وفي كل البلدات ولدى كل الطوائف
النائب إيهاب حمادة للمنار: نهنئ أهالي بعلبك الهرمل الشرفاء على هذا الموقف الذي عبّروا فيه عن انتمائهم الحقيقي
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: المعركة لم تكن عادية بل بدأت منذ 17 تشرين الاول 2019 مع امريكا و"اسرائيل" وحلفائهما
باسيل: مساعد وزير الخارجية الامريكية ديفيد شينكر اعترف بأنه أدار عملية المواجهة معنا وأقر بسقوط المشروع الذي استهدفنا
باسيل: الاموال التي صرفت في الانتخابات مصدرها اقليمي معروف وحزب القوات هو الأول في لبنان في شراء الضمائر والأصوات
الرئيس السوري بشار الأسد: القضية الفلسطينية موجودة بقوة على الساحة الدولية بفضل جهود أبنائها المخلصين ونضال المقاومة
إقلاع أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي باتجاه العاصمة الأردنية عمان تنفيذاً لاتفاق الهدنة في اليمن
جرافات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزل المواطن خليل عفانه في قرية الديوك التحتا شرق مدينة أريحا
مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها قرية حرملة شرق مدينة بيت لحم ومداهمة منزل الشهيد معتصم عطالله
قوات الاحتلال تقتحم قرية كفل حارس في قضاء سلفيت وحارة أبو اسنينة بالمنطقة الجنوبية في الخليل
بطريرك القدس للاتين يدين باسم أساقفة الأراضي المقدسة اقتحام للشرطة الإسرائيلية لجنازة الصحافية شيرين ابو عاقلة
إدارة المستشفى الفرنسي بالقدس: الشرطة الإسرائيلية اقتحمت ساحات المستشفى واعتدت على نعش الصحافية ابو عاقلة والمشيعين
إدارة المستشفى الفرنسي: نبحث جديا إمكانية مقاضاة الشرطة الإسرائيلية بعد اعتدائها على المستشفى
العراق: إغلاق المطارات والإدارات العامة وتعليق الامتحانات في الجامعات والمدارس بسبب عاصفة ترابية جديدة تضرب البلاد
إدارة مطار صنعاء الدولي: الرحلات التجارية من وإلى المطار ستنظم في الأيام القادمة إذا لم يتم عرقلتها من قبل تحالف العدوان
الدفاع الروسية: فتح ممر إنساني من مجمع آزوفستال في ماريوبول لعلاج الجنود الأوكرانيين الجرحى
الرئيس الروسي: توسع الناتو مشكلة مصطنعة لمصلحة واشنطن وترشح السويد وفنلندا لعضوية الحلف قد يدفعنا للردّ
الكرملين: لسنا مقتنعين بأن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيعزز بطريقة ما أو يحسن الهيكليات الأمنية في قارتنا
رئيس المجلس الأوروبي: انضمام السويد إلى حلف الناتو من شأنه تقوية أمننا وقرارها لمصلحة الأمن الجماعي والدفاعي
الإليزيه: الرئيس الفرنسي يدعم بشكل تام قرار السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: اميركا ستعزز أمن الجناح الشرقي لحلف الناتو لمواجهة روسيا
حركة حماس: اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي في جنين لن توهن عزم الشعب الفلسطيني ومقاومته
وكالة سانا: سقوط 5 شهداء وجرح 7 بينهم أطفال ومدنيين في عدوان اسرائيلي استهدف منطقة مصياف
القوة البحرية بالجيش الايراني تحبط عملية اختطاف سفينة تجارية ايرانية في خليج عدن من قبل قراصنة مجهولين
منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: مفاوضات فيينا أعيد فتحها وهناك أفق للتوصل إلى اتفاق نهائي
البنتاغون: اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأميركي ونظيره الروسي لم يعالج أي مشكلة خطيرة ولم يؤد إلى تغييرات بسلوك الروس
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
الدفاع البريطانية: قواتنا ستنفذ مناورات عسكرية هذا الشهر في واحدة من أكبر عمليات الانتشار منذ الحرب الباردة
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الفائزون في البقاع الثانية : قبلان قبلان، وائل ابو فاعور، ياسين ياسين، حسن مراد، ياسين ياسين، شربل مارون، غسان السكاف
منذ 1 ساعة
16 May، 2022
البقاع الثانية
التعليقات
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق
مشاركة