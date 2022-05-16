بوتين يتحدث عن تفشي النازية الجديدة في أوكرانيا

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تفشي النازية الجديدة في أوكرانيا منذ فترة طويلة.

جاء ذلك في حديثه خلال قمة رؤساء الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي اليوم، الاثنين 16 مايو. حيث تابع بوتين: “لسوء الحظ فقد تفشت النازية الجديدة في البلد الشقيق المجاور، أوكرانيا، والتي يغضون الطرف عنها، ما يعني ضمنيا أنهم يشجعون أنشطتها، كما يشجعها بعض شركائنا فيما يسمى بالغرب الجماعي”.

وأضاف بوتين إلى أن كل ذلك يترافق مع اندفاع غير مسبوق نحو الروسوفوبيا (رهاب الروس) المسعور هناك، فيما يسمى بالدول المتحضرة والواعية سياسيا في ذلك الغرب.

وقال الرئيس: “نستمع إلى ذلك في كل المحادثات، يقولون لنا: هناك متطرفون في كل مكان، بطريقة أو بأخرى.. يخرجون من تحت الأرض ويعبرون عن أنفسهم”.

في الوقت نفسه، لا يتم تمجيد النازيين على مستوى الدول، ولا يوجد في أي من البلدان المتحضرة الآلاف من مواكب المشاعل للنازيين الجدد، التي تحمل رموزا نازية بتشجيع من السلطات. وفقا للرئيس الروسي، الذي تابع: “لسوء الحظ، يحدث هذا في أوكرانيا”.

المصدر: وكالات