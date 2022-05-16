أنقرة: لن يجدي زيادة الضغط على روسيا لمعاقبتها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2022 - 17:40

أنقرة: لن يجدي زيادة الضغط على روسيا لمعاقبتها

منذ 20 mins 16 May، 2022
علم تركيا
تركيا - عربي وإقليمي

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إنه يتعين على أنقرة الحفاظ على توازن دبلوماسي دقيق بين موسكو وكييف، فإن الضغط المتزايد على روسيا لـ “معاقبتها” لن يكون مجديا.

وأضاف قالن:”يجب أن تحافظ تركيا على توازن دبلوماسي دقيق عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حتى تتمكن من المساهمة في التوصل إلى نهاية تفاوضية محتملة للحرب.. رغم أنه لدينا بعض التحفظات (على العملية العسكرية) إلا أن اتخاذ الإجراءات العدائية والعقابية ضد روسيا لن يكون مجديا”.

وتابع المتحدث قائلا: “لقد عارضنا هذه الحرب منذ البداية. إنهم بحاجة إلى شريك موثوق، مفاوض، وسيط، يكون قادرا على التحدث مع كل من الجانب الروسي والجانب الأوكراني. لقد تمكنا من الحفاظ على هذا الموقف منذ بداية الحرب، وأعتقد أنه من المصلحة العامة حقا أن يتمسك الجميع بموقف متوازن”.

المصدر: وكالات

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