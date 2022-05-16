بوتين: حلف الناتو خرج عن مهمته في “إطاره الجغرافي” وانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو يتطلب إجراءات جوابية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2022 - 16:00

بوتين: حلف الناتو خرج عن مهمته في “إطاره الجغرافي” وانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو يتطلب إجراءات جوابية

منذ 39 mins 16 May، 2022
أخبار موقع المنار

المصدر: روسيا اليوم

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