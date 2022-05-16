ميقاتي: الحكومة نجحت في انجاز الاستحقاق الانتخابي بجدارة رغم حدة الانقسام السياسي

قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن “الحكومة نجحت في انجاز الاستحقاق الانتخابي بجدارة رغم حدة الانقسام السياسي الحاد والتشنج الذي كان سائدا”.

وأكد الرئيس ميقاتي أن “بعض الشوائب والتجاوزات التي حصلت خلال اليوم الانتخابي أمكن معالجتها بالقانون وبالسياسة أيضا، لان الحكمة كانت تتطلب الكثير من الدراية حتى لا يؤثر اي امر على مسار الانتخابات أو يعطلها”.

ورأى أن “حكومة “معا للانقاذ” عملت ووفت ونفذت برنامجها الوزاري بكل أمانة”، وأمل أن “يتعاون الجميع في المرحلة المقبلة لاتمام مراحل الانقاذ المطلوبة لخير لبنان واللبنانيين”.

وأكد أن “العمل مطلوب منذ الان من كل القوى السياسية التي ستتمثل في المجلس النيابي الجديد لاستكمال الخطوات الدستورية بأسرع وقت ممكن نيابيا وحكوميا، لأن الواقع الذي نعيشه لا يتحمل الاستمرار في التجاذبات على حساب الأولويات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام