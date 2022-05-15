مراسل المنار :بعد فرز ٤٧ قلم من اصل ١٤٣ في قضاء البترون من اصل 10 آلاف صوت حصل جبران باسيل على ٣٢،٦٧٪ من نسبة الأصوات وغياث يزبك ٢٧،٥٪ و مجد حرب ١٧٪ – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2022 - 23:34

مراسل المنار :بعد فرز ٤٧ قلم من اصل ١٤٣ في قضاء البترون من اصل 10 آلاف صوت حصل جبران باسيل على ٣٢،٦٧٪ من نسبة الأصوات وغياث يزبك ٢٧،٥٪ و مجد حرب ١٧٪

منذ 54 mins 15 May، 2022
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