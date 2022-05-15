نسبة الاقتراع بلغت حتى الساعة في دائرة النبطية 46 % – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 15 2022 - 17:08
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
15 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
تواصل عملية الاقتراع للانتخابات النيابية على كامل الأراضي اللبنانية
رئيس الجمهورية بعد الإدلاء بصوته في حارة حريك: المواطن لا يمكن أن يكون محايدا في قضية كبيرة وأساسية لاختيار نظام الحكم
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله: نبارك لأهلنا وللبنانيين جميعا بهذا اليوم يوم الفصل لبناء الدولة القوية والعادلة
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: هذه الانتخابات مفصلية لأنها تنقلنا من مرحلة الانهيار الى مرحلة النهضة
الشيخ قاسم: أدعو الجميع للتصويت ليكون خيارهم حاضرا وبعد الانتخابات لا يحق لأحد أن يقول عن المجلس النيابي إنه لا يمثّل
الشيخ قاسم: سنكون أمام مجلس نيابي تمثيلي حقيقي لأن الناس تصوت بكل حرية وقناعة ومن الآن نقول نقبل بالنتائج مهما كانت
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: تكلمنا كثيرا والمطلوب الآن من الجميع التصويت بشكل كثيف وقوي
السيد صفي الدين: أقول للمواطنين عبروا عن رأيكم بشكل حر وصادق وانتخبوا الصادقين لحماية بلدكم وتأمين مستقبله
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: آمل من اللبنانيين جميعاً الحضور الى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بكل حرية
المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل: نحن أمام غد جديد ونأمل من البرلمان المقبل ان يكون قادرا
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: عملية الاقتراع تجري بشكل جيد حتى الآن والمهم في النهاية ان يربح لبنان
وزير الأشغال علي حمية: إنتخبت اليوم من عمل على حفظ كرامة البلاد وعلى خيار سياسي اقتصادي لنهضة لبنان
وزير الداخلية بسام مولوي: أدعو اللبنانيين للإقبال على الاقتراع وانتخاب الأفضل لتأمين الأفضل للبلد
مولوي: حققنا أهدافا كبيرة بما يخصّ معوّقات إتمام عملية الاقتراع ولا نزال نواجه مشاكل نعمل على حلّها
مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تتمكن من تحرير المواطن جوزف جرجي مفرج الذي اختطف قبل شهر في محلة طريق المطار
استشهاد داوود الزبيدي شقيق الأسير زكريا الزبيدي متأثرا بجراح أصيب بها خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم جنين
مدير المسجد الأقصى: الاحتلال يسعى لتحقيق أطماعه بالمسجد وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته بحماية من قوات الاحتلال
حركة حماس في الذكرى الـ74 للنكبة: لا شرعية ولا سيادة للاحتلال على شبر من أرضنا وقدسنا وأقصانا
حركة الجهاد الإسلامي في ذكرى النكبة: المقاومة بكل أشكالها هي السبيل الوحيد للخلاص من المحتل واسترداد حقوقنا السليبة
وسائل إعلام أميركية: 10 قتلى غالبيتهم أميركيون من أصول افريقية في إطلاق نار بمركز للتسوق في مدينة بافالو بولاية نيويورك
وسائل إعلام أميركية: 10 قتلى غالبيتهم أميركيون من أصول افريقية في إطلاق نار بمركز للتسوق في مدينة بافالو بولاية نيويورك
حركة الجهاد الإسلامي في ذكرى النكبة: المقاومة بكل أشكالها هي السبيل الوحيد للخلاص من المحتل واسترداد حقوقنا السليبة
وسائل إعلام أميركية: 10 قتلى غالبيتهم أميركيون من أصول افريقية في إطلاق نار بمركز للتسوق في مدينة بافالو بولاية نيويورك
وكالة الصحافة الفرنسية عن الشركة الفنلندية المشغلة للكهرباء: روسيا أوقفت امدادات الكهرباء الى فنلندا
خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: الإدانة ثابتة وجريمة سلطات الاحتلال واضحة في اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة
قوات الاحتلال تعتقل الفلسطيني محمود الديعي في مخيم جنين بعد اشتباكات عنيفة معه استمرت 4 ساعات
سرايا القدس: أوقعنا قوات الدفدوفان الصهيونية المقتحمة لمخيم جنين في كمين أدى إلى مصرع ضابط وإصابة عدد آخر
سرايا القدس: نجدد التزامنا بالدفاع عن أرضنا ومقدساتنا والوقوف سداً منيعاً في وجه القوات المعادية مهما كلفنا ذلك من ثمن
حركة حماس: اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي في جنين لن توهن عزم الشعب الفلسطيني ومقاومته
وكالة سانا: سقوط 5 شهداء وجرح 7 بينهم أطفال ومدنيين في عدوان اسرائيلي استهدف منطقة مصياف
القوة البحرية بالجيش الايراني تحبط عملية اختطاف سفينة تجارية ايرانية في خليج عدن من قبل قراصنة مجهولين
منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: مفاوضات فيينا أعيد فتحها وهناك أفق للتوصل إلى اتفاق نهائي
البنتاغون: اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأميركي ونظيره الروسي لم يعالج أي مشكلة خطيرة ولم يؤد إلى تغييرات بسلوك الروس
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
الدفاع البريطانية: قواتنا ستنفذ مناورات عسكرية هذا الشهر في واحدة من أكبر عمليات الانتشار منذ الحرب الباردة
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
نسبة الاقتراع بلغت حتى الساعة في دائرة النبطية 46 %
منذ 24 mins
15 May، 2022
التعليقات
ذات صلة
النخالة: سنقاتل حتى يرحل الاحتلال الاسرائيلي
الشيخ البغدادي: المشاركة بالإنتخابات هي للتغيير والقضاء على الفاسدين اتباع المشروع الأمريكي والسعودي
الماكينة الانتخابية لحزب الله في منطقة البقاع: كل ما يشاع عن إقفال أقلام الاقتراع في دائرة زحلة هو خبر عار عن الصحة والعملية الانتخابية قائمة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق
مشاركة