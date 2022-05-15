نسبة الاقتراع في دائرة الجنوب الثالثة بلغت حتى الساعة الرابعة 36.00 % – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2022 - 17:08

نسبة الاقتراع في دائرة الجنوب الثالثة بلغت حتى الساعة الرابعة 36.00 %

منذ 1 ساعة 15 May، 2022
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