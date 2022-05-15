بعمر 92 عاماً، في يوم الانتخاب – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2022 - 11:58

بعمر 92 عاماً، في يوم الانتخاب

منذ 9 mins 15 May، 2022
انتخاب-4
لبنان
الحاج عبد الحليم حسين حمود من بلدة كفرملكي ٩٢ عاما .

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