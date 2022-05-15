صورة معبّرة من يوم الانتخاب – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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May 15 2022 - 11:58

صورة معبّرة من يوم الانتخاب

منذ 29 mins 15 May، 2022
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خبر وصورة

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