نسبة الاقتراع في دائرة بيروت الثانية 7.71 % ، في بعبدا 14.23% – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 15 2022 - 11:58

نسبة الاقتراع في دائرة بيروت الثانية 7.71 % ، في بعبدا 14.23%

منذ 33 mins 15 May، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إستطلاع برامج شهر رمضان المبارك

إغلاق مشاركة