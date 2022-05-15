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May 15 2022 - 08:16

الأمم المتحدة: الاقتصاد العالمي يجتاز تحديات صعبة

منذ 2 ساعة 15 May، 2022
Antonio Ghotereesh
اقتصاد - صفحات منوعة

أكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الاقتصاد العالمي يجتاز في المرحلة الراهنة تحديات صعبة ولها انعكاسات على تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الأمين العام عقب اجتماعات مجلس الرؤساء التنفيذيين للأمم المتحدة، في دورتها الصيفية بحضور ممثلي 30 منظمة تابعة للأمم المتحدة.
وذكر الأمين العام أن العالم يعيش أزمات متتالية منذ أزمة وباء “كوفيد-19” وتغير المناخ وحتى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؛ وما ترتب عليها من تفاقم أزمات الغذاء والطاقة والتضخم والديون.
وتوقع غوتيريش حدوث تخفيضات كبيرة في المساعدة الإنمائية الرسمية؛ مما سيكون له آثار سلبية مباشرة على إنجازات الأهداف الإنمائية المستدامة.
وأكد التزام منظومة الأمم المتحدة بمواصلة تعزيز التنسيق لدعم الاستراتيجيات القطرية متماسكة لجدول الأعمال حتى عام 2030، لافتا إلى ضرورة أن تستثمر كل الدول في التنمية وهي أفضل وسيلة لمنع الأزمات والحفاظ على السلام الدولي؛ وهو محور أهداف الأمم المتحدة.

المصدر: مواقع

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