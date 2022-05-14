مصلحة الارصاد الجوية: رياح شرقية جافة مساء اليوم تبلغ حتى 80 كلم/س وانخفاض بالحرارة غداً وامطار خفيفة موحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2022 - 16:40

مصلحة الارصاد الجوية: رياح شرقية جافة مساء اليوم تبلغ حتى 80 كلم/س وانخفاض بالحرارة غداً وامطار خفيفة موحلة

منذ 22 mins 14 May، 2022
أخبار موقع المنار

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