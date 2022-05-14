أهم المعلومات حول العملية الانتخابية عشية انتخابات 2022 – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2022 - 16:40

أهم المعلومات حول العملية الانتخابية عشية انتخابات 2022

منذ 43 mins 14 May، 2022
إنتخابات 2020
خاص - لبنان
بعد اجراء عملية الانتخاب من قبل اللبنانيين في الخارج ومن قبل الموظفين المولجين ادارة عملية الانتخاب، يتوجّه الناخبون اللبنانيّون المقيمون، غداً الأحد إلى مراكز الاقتراع في 15 دائرة، لانتخاب 128 نائباً  من أصل 718 مرشحاً. ويبلغ عدد الناخبين المقيمين 3663518 .

لائحة يحق لكل ناخب ان يختار:

– لائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة

– مرشحا ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها (اي الصوت التفضيلي)

الصوت التفضيلي هو اختيار اسم مرشح ضمن لائحة، على ان يكون من نفس الدائرة الصغرى للمقترع. ويحقّ للناخب فقط صوت تفضيلي واحد.
فيديو ايضاحي حول آلية الانتخاب واختيار اللائحة والصوت التفضيلي

للاطلاع حول الاوراق الثبوتية المطلوبة لمشاركة المواطنين في الاستحقاق الانتخابي:

يشار انه تم اقرار امكانية تجديد مراكز الأمن العام  لجوازات السفر المنتهية الصلاحية للراغبين في الادلاء باصواتهم،  أيام الجمعة السبت الأحد من الساعة ٨ لغاية ٦ على أن يصلح الجواز للانتخابات فقط وبتكلفة رسم يبلغ  ٢٠٠ الف.

للاطلاع على الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد اضغط هنا

للاطلاع على مراكز الاقتراع في كل الدوائر اضغط هنا

للتأكد من مكان ومركز اقتراعك اضغط هنا

 

المصدر: موقع المنار + موقع الانتخابات

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