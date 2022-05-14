أهم المعلومات حول العملية الانتخابية عشية انتخابات 2022

بعد اجراء عملية الانتخاب من قبل اللبنانيين في الخارج ومن قبل الموظفين المولجين ادارة عملية الانتخاب، يتوجّه الناخبون اللبنانيّون المقيمون، غداً الأحد إلى مراكز الاقتراع في 15 دائرة، لانتخاب 128 نائباً من أصل 718 مرشحاً. ويبلغ عدد الناخبين المقيمين 3663518 .

يحق لكل ناخب ان يختار: – لائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة – مرشحا ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها (اي الصوت التفضيلي)