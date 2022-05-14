أهم المعلومات حول العملية الانتخابية عشية انتخابات 2022

يحق لكل ناخب ان يختار:
– لائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة
– مرشحا ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها (اي الصوت التفضيلي)
للاطلاع حول الاوراق الثبوتية المطلوبة لمشاركة المواطنين في الاستحقاق الانتخابي:
يشار انه تم اقرار امكانية تجديد مراكز الأمن العام لجوازات السفر المنتهية الصلاحية للراغبين في الادلاء باصواتهم، أيام الجمعة السبت الأحد من الساعة ٨ لغاية ٦ على أن يصلح الجواز للانتخابات فقط وبتكلفة رسم يبلغ ٢٠٠ الف.
للاطلاع على الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد اضغط هنا
للاطلاع على مراكز الاقتراع في كل الدوائر اضغط هنا
للتأكد من مكان ومركز اقتراعك اضغط هنا
المصدر: موقع المنار + موقع الانتخابات