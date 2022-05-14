جولة لمحافظ النبطية بالتكليف على مراكز الاقتراع: انجزنا اليوم الخطوة اللوجيستية المتعلقة بتسليم صناديق الاقتراع لرؤساء الاقلام والكتبة

جال محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه على عدد من مراكز الاقتراع في قضاء النبطية للاطلاع على التحضيرات والاستعدادات اللوجستية فيها قبيل ساعات من انطلاق عملية الاقتراع للانتخابات النيابية.

واشار فقيه الى اننا “انجزنا اليوم الخطوة اللوجيستية المتعلقة بتسليم صناديق الاقتراع لرؤساء الاقلام والكتبة منذ السادسة صباحا وتم تسليمها في سرايا النبطية وقائمقاميات حاصبيا وبنت جبيل ومرجعيون فتم تسليم 253 صندوق اقتراع موزعين على 46 مركزا اي 42 بلدة في قضاء النبطية، وبلغ عدد رؤساء الاقلام 506”.

كما تم تسليم 259 صندوق اقتراع في قضاء بنت جبيل توزعوا على 37 بلدة في القضاء، وفي قضاء مرجعيون تم تسليم 186 قلما توزعوا على 30 بلدة، وفي حاصبيا تم تسليم 89 صندوقا توزعوا على 30 بلدة وعمليات التسليم تمت بهدوء وسلاسة.

ونفى فقيه وجود اية عوائق في عملية تسليم الصناديق، لافتا الى ان هناك “إجراءات جديدة من وزارة الداخلية توجب وتلزم فتح الصناديق صبيحة يوم الاحد، ومن هنا يمكن ان نجد بعض النواقص في الصناديق، وهذا احتمال وارد واتخذنا التدابير لمعالجة هذا الاحتمال، كما ان هناك صناديق احتياط لاي صندوق قد يمتلأ خلال عملية الاقتراع”.

وقال “انجزنا انتخابات المغتربين وانتخابات الموظفين وتمت بنجاح تام وهدوء دون اي مشاكل تذكر، وفي محافظة النبطية كانت نسبة الاقتراع في هاتين العمليتين عالية ومرتفعة، ونتمنى على الجنوبيين كعادتهم ان يتوجهوا غدا الى صناديق الاقتراع واتمام هذا الاستحقاق لاثبات وجود العرس الديمقراطي الحقيقي وثقافة الجنوبي المتمسك بأرضه واختيار من يشاء في الندوة البرلمانية المقبلة”.

ولفت الى أن “القوى الامنية تواجدت منذ صباح اليوم في مراكز الاقتراع وتولى جهاز امن الدولة مسؤولية الاشراف الامني على تسليم الصناديق اليوم، وسوف يراقب عملية تغذية المراكز بالتيار الكهربائي كما ان رؤساء البلديات كلفوا بتأمين اية نواقص في مراكز الاقتراع، ولا بد من ان نشير الى اننا اولينا اهتماما وانجزنا كل الجوانب التقنية التي تسهل عملية دخول المعوقين للاقتراع في المراكز كافة”.

المصدر: الوكالة الوطنية