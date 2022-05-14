وزارة الخارجية أعلنت تسليم الصناديق الـ ٥٩٨ العائدة الى كل مراكز واقلام الاقتراع في الدول الـ 58 التي جرت فيها الانتخابات إلى وزارة الداخلية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2022 - 01:22

وزارة الخارجية أعلنت تسليم الصناديق الـ ٥٩٨ العائدة الى كل مراكز واقلام الاقتراع في الدول الـ 58 التي جرت فيها الانتخابات إلى وزارة الداخلية

منذ 18 mins 14 May، 2022
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