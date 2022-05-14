سانا: ارتقاء خمسة شهداء وجرح سبعة مواطنين جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ على المنطقة الوسطى في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2022 - 01:22

سانا: ارتقاء خمسة شهداء وجرح سبعة مواطنين جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ على المنطقة الوسطى في سوريا

منذ 2 ساعة 13 May، 2022
أخبار موقع المنار

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