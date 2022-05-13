الجيش: خرقان جويان للعدو الإسرائيلي غرب الدامور وفي بيروت وجبل لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2022 - 23:46

الجيش: خرقان جويان للعدو الإسرائيلي غرب الدامور وفي بيروت وجبل لبنان

منذ 42 mins 13 May، 2022
أخبار موقع المنار

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