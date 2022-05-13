السيد نصر الله: قيمة الاصبع الذي يخوضون معركتهم لكسره هي انه يمثل اصابعكم الضاغطة على الزناد وخياراتكم الرافضة للذل، ومن يبقي هذا الاصبع مرفوعا هو اصابعكم في 15 ايار – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2022 - 20:30

السيد نصر الله: قيمة الاصبع الذي يخوضون معركتهم لكسره هي انه يمثل اصابعكم الضاغطة على الزناد وخياراتكم الرافضة للذل، ومن يبقي هذا الاصبع مرفوعا هو اصابعكم في 15 ايار

منذ 1 ساعة 13 May، 2022
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