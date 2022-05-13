قوات الإحتلال الصهيوني في القدس تعتدي على مسيرة تشييع الزميلة شيرين أبو عاقلة أثناء إخراجها من المستشفى الفرنسي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2022 - 15:26

قوات الإحتلال الصهيوني في القدس تعتدي على مسيرة تشييع الزميلة شيرين أبو عاقلة أثناء إخراجها من المستشفى الفرنسي

منذ 2 ساعة 13 May، 2022
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المصدر: شيرين أبو عاقلة

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