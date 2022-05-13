وكالة الانباء الاماراتية: وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2022 - 13:38

وكالة الانباء الاماراتية: وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

منذ 15 mins 13 May، 2022
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