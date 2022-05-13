الكرملين: لم نتلق أي رد من الجانب الأوكراني على مقترحاتنا المتعلقة بوضع وثيقة مشتركة (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2022 - 13:38
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مراسل المنار: اشتداد الاشتباكات في محيط منزل المطارد المحاصر محمود الدبعي في مخيم جنين
الناطق العسكري باسم كتيبة جنين أبو معاذ: سيدفع الاحتلال ثمن جرائمه بحق أبطال ومجاهدي شعبنا
الناطق العسكري باسم كتيبة جنين أبو معاذ: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المجاهد محمود الدبعي
كتيبة جنين: المقاومون تمكنوا من استهداف تمركزات جنود القناصة الصهاينة المتواجدين على أسطح المنازل
الصحة الفلسطينية: 11 اصابة وصلت إلى مستشفى ابن سينا في جنين بينها اصابة حرجة بالرصاص الحي في البطن
اعلام العدو: إصابة جندي اسرائيلي في اشتباكات جنين
السيد هاشم صفي الدين: هناك لبنانيون يعزلون أنفسهم ويلتفتون إلى الخارج وغير صحيح أن لدينا دويلة ونحن لا نريد الغاء أحد
السيد صفي الدين: ندعو إلى علاقات جيدة مع المحيط العربي لكن الأساس في القرار اللبناني المستقل ونحن قرارنا مستقل
السيد صفي الدين: لا نسعى للحرب وأصل الحماية أن لا يكون هناك من حرب ويجب بناء دولة برؤية شاملة
السيد صفي الدين: مشروعنا الدولة العادلة والقادرة وجاهزون للمناقشة بمفهوم الدولة المدنية ونحن اسهل من يتعاطى بهذه الملفات
الأمن العام: تجديد جوازات السفر للانتخاب يتم في مراكز الأمن العام الإقليمية أيام الجمعة والسبت والأحد من 08:00 حتى 18:00
الأمن العام: يجب ضم بيان قيد إفرادي يحمل رسما شمسيا واضحا لصاحب العلاقة شرط ألا يكون الجواز موشحا بخاتم ملغى
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: من يصوّت للقوات اللبنانية فهو يصوّت "لإسرائيل" ولحلفائها الإقليميين
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: نحن جاهزون بعد الانتخابات للجلوس مع التيار الوطني الحر وفتح كل الأوراق وبدء مرحلة جديدة
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
وزير الطاقة: تم الترخيص لـ11 شركة لإنتاج الطاقة الشمسية ضمن مشروع الطاقة المتجددة والتوقيع على مشروع قانون حفظ الطاقة
وزير الاقتصاد: تبلغنا من البنك الدولي الموافقة على قرض طارئ لدعم لبنان في شراء القمح وتأمين ربطة الخبز للمواطن
وزير التربية عباس الحلبي: إقفال الثانويات والمدارس والمعاهد الخاصة يوم الإثنين 16/5/2022 جراء الانتخابات النيابية
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: من يصوّت للقوات اللبنانية فهو يصوّت "لإسرائيل" ولحلفائها الإقليميين
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: نحن جاهزون بعد الانتخابات للجلوس مع التيار الوطني الحر وفتح كل الأوراق وبدء مرحلة جديدة
زياد نخالة: العدو يريد أن يقهر شعبنا بالقتل وعلينا أن نحول قتلنا إلى قتال واستشهاد وصوبوا سلاحكم نحو عدوكم
شركة النفط اليمنية: بالتزامن مع إفراجه عن سفينتي الديزل "يوهود" و"برنسس خديجة" تحالف العدوان يحتجز السفينة "كورنيت"
شركة النفط اليمنية: "كورنيت" محملة بـ20 ألف طن بنزين و9 آلاف طن ديزل واحتجزت رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ باليستية من طراز "توتشكا أو" فوق جزيرة زمييني الأوكرانية
نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: ما إن تصبح فنلندا والسويد عضوين في الناتو ستكون أراضيهما هدفا محتملا لروسيا
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
أمير قطر من طهران: بحثنا ملفات إقليمية أبرزها فلسطين واليمن وسوريا والعراق وشددنا على أهمية حل نزاعات المنطقة بالحوار
الرئيس الإيراني وأمير قطر يقدمان التعازي لأسرة الصحافية الشهيدة ابو عاقلة ويدعوان لمحاسبة الكيان الصهيوني على جريمته
شركة النفط اليمنية: بالتزامن مع إفراجه عن سفينتي الديزل "يوهود" و"برنسس خديجة" تحالف العدوان يحتجز السفينة "كورنيت"
شركة النفط اليمنية: "كورنيت" محملة بـ20 ألف طن بنزين و9 آلاف طن ديزل واحتجزت رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ باليستية من طراز "توتشكا أو" فوق جزيرة زمييني الأوكرانية
نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: ما إن تصبح فنلندا والسويد عضوين في الناتو ستكون أراضيهما هدفا محتملا لروسيا
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
الدفاع البريطانية: قواتنا ستنفذ مناورات عسكرية هذا الشهر في واحدة من أكبر عمليات الانتشار منذ الحرب الباردة
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الكرملين: لم نتلق أي رد من الجانب الأوكراني على مقترحاتنا المتعلقة بوضع وثيقة مشتركة (روسيا اليوم)
منذ 48 mins
13 May، 2022
الكرملين
اوكرانيا
روسيا
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الكرملين: لم نتلق أي رد من الجانب الأوكراني على مقترحاتنا المتعلقة بوضع وثيقة مشتركة
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