إصابة الأسير الفلسطيني المحرر داوود الزبيدي شقيق الأسير زكريا الزبيدي برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين (قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2022 - 09:42

إصابة الأسير الفلسطيني المحرر داوود الزبيدي شقيق الأسير زكريا الزبيدي برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين (قناة الأقصى)

منذ 57 mins 13 May، 2022
أخبار موقع المنار

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