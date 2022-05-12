“الجهاد”: الرد على اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي سيكون مزلزلا

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان أنه “في طولكرم بالضفة الغربية، كتائب وسرايا مسلحة تواجه العدو الإسرائيلي”.

وقال عدنان “سيكون الرد مزلزلا على اعتداءات الاحتلال المستمرة بحق المواطنين الفلسطينيين”، وأضاف ان “دماء هؤلاء الشهداء مفجرة للانتفاضة في وجه الاحتلال”.

وحول جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة من قبل العدو الاسرائيلي، قال عدنان إن “الرد على تلك الجريمة يكون في مزيد نقل الصورة بكافة الأراضي الفلسطينية”، وشدد على أن “دماء الشهيدة أبو عاقلة ستبقى أيقونة فلسطينية”، ودعا “وسائل الاعلام لتوسيع التغطية الاعلامية لأحداث الضفة وفعالياتها”.

المصدر: فلسطين اليوم