التحكم المروري :قتيل نتيجة حادث صدم على طريق المطار القديمة قرب مستشفى الرسول الاعظم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2022 - 21:40

التحكم المروري :قتيل نتيجة حادث صدم على طريق المطار القديمة قرب مستشفى الرسول الاعظم

منذ 2 ساعة 12 May، 2022
أخبار موقع المنار

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