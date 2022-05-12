نسبة اقتراع الموظفين في دائرة طرابلس الضنية والمنية تجاوزت لـ90%

افاد مراسلنا في شمال لبنان فادي منصور ان”صناديق الاقتراع اقفلت في دائرة انتخابات طرابلس الضنية والمنية،وتجاوزت نسبة الاقتراع ٩٠%حيث اقترع 614 ناخبا من اصل 771 داخل سراي طرابلس، حيث تميز هذا اليوم بحضور كثيف للموظفين والاساتذة ومندوبي المناطق الذين أقبلوا على صناديق الاقتراع بكثافة غير متوقعة على الرغم من الدعوة لمقاطعة الانتخابات”.

كما تميز اليوم الانتخابي بالهدوء والتنظيم الاداري والأمني.

وفي دائرة المنية الضنية شهدت سراي المنية في دير عمار بلغت نسبة التصويت ٩٠%حيث اقترع ٨٠٠ موظف من أصل ١٠٠٠ ناخب.

المصدر: موقع المنار