نسبة اقتراع الموظفين في دائرة طرابلس الضنية والمنية تجاوزت لـ90% – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2022 - 21:40

نسبة اقتراع الموظفين في دائرة طرابلس الضنية والمنية تجاوزت لـ90%

منذ 2 ساعة 12 May، 2022
دائرة انتخابات طرابلس الضنية والمنية
لبنان

افاد مراسلنا في شمال لبنان فادي منصور ان”صناديق الاقتراع اقفلت  في دائرة انتخابات طرابلس الضنية والمنية،وتجاوزت نسبة الاقتراع ٩٠%حيث اقترع 614 ناخبا من اصل 771 داخل سراي طرابلس، حيث تميز هذا اليوم بحضور كثيف للموظفين والاساتذة ومندوبي المناطق الذين أقبلوا على صناديق الاقتراع بكثافة غير متوقعة على الرغم من الدعوة لمقاطعة الانتخابات”.
كما تميز اليوم الانتخابي بالهدوء والتنظيم الاداري والأمني.
وفي دائرة المنية الضنية شهدت سراي المنية في دير عمار بلغت نسبة التصويت ٩٠%حيث اقترع ٨٠٠ موظف من أصل ١٠٠٠ ناخب.

المصدر: موقع المنار

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