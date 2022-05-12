روسيا: سنرد بحزم على أي دولة ستحاول التدخل بعمليتنا العسكرية في أوكرانيا

أعربت روسيا عن استعدادها للرد بحزم على محاولة أي دولة للتدخل في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “ننطلق بالدرجة الأولى من التصريحات التي جاءت من الرئيس فلاديمير بوتين منذ 24 فبراير/شباط عن استعداد روسيا للرد بأقصى درجات الحسم على أي جهة ستحاول التسلل بطريقة أو أخرى إلى أوكرانيا والتدخل في العملية العسكرية الخاصة التي تجريها القوات المسلحة الروسية هناك حاليا”.

وردا على سؤال عن إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا وحلف الناتو، شدد بيسكوف على أن “جميع الأطراف ترغب في تفادي هذا السيناريو”، مشيرا إلى أن “بيانات بهذا الشأن كانت قد صدرت عن كل من موسكو وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، خصوصا على لسان الرئيس جو بايدن”.

وقال بيسكوف إن “الجانب الروسي وبوتين شخصيا قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/فبراير الماضي فعل كل ما كان بوسعه بغية تفادي إجراء هذه العملية”، واضاف “لكنهم لم يرغبوا في التحدث معنا والاستماع إلينا”، وتابع أن “روسيا لم ترصد منذ بدء عمليتها في أوكرانيا أي محاولات من الجانب الأوكراني لاستئناف الحوار مع موسكو”.

المصدر: روسيا اليوم