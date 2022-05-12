إقفال صناديق اقتراع الموظفين المنتدبين لإدارة العملية الانتخابية في لبنان في 15 أيار – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2022 - 20:10
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رئيس الجمهورية يطلب خلال الجلسة الحكومية التشدد بضبط الراشي والمرتشي في الانتخابات النيابية ومنع أعمال الشغب وضبط الأمن
الرئيس عون يوقع مرسوم بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل
الرئيس عون: نرفض دمج النازحين السوريين في لبنان ونؤكد على موقفنا الثابت بضرورة عودتهم لبلادهم
الحكومة اللبنانية توافق على تجديد جوازات السفر المنتهية لانتخابات الاحد فقط لقاء بدل مالي 200 ألف ليرة
الأمن العام: تجديد جوازات السفر للانتخاب يتم في المراكز مكان قيد المقترع أيام الجمعة والسبت والأحد من 08:00 حتى 18:00
الأمن العام: يجب ضم بيان قيد إفرادي يحمل رسما شمسيا واضحا لصاحب العلاقة شرط ألا يكون الجواز موشحا بخاتم ملغى
وزير العمل مصطفى بيرم: صدوم مرسوم لإضافة مبلغ مليون و325 ألف ليرة على الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص
وزير العمل: مجلس الوزراء يوافق على خطة وزير العمل المتعلقة بالتحول الرقمي والطاقة الشمسية
وزير الطاقة: تم الترخيص لـ11 شركة لإنتاج الطاقة الشمسية ضمن مشروع الطاقة المتجددة والتوقيع على مشروع قانون حفظ الطاقة
وزير الاقتصاد: تبلغنا من البنك الدولي الموافقة على قرض طارئ لدعم لبنان في شراء القمح وتأمين ربطة الخبز للمواطن
وزير التربية عباس الحلبي: إقفال الثانويات والمدارس والمعاهد الخاصة يوم الإثنين 16/5/2022 جراء الانتخابات النيابية
الشيخ أحمد قبلان: حزب الله مقاومة بحجم استعادة لبنان ومؤسساته ودولته وهو حماية لوجود الدولة والشعب وكل الكيان اللبناني
إخلاء سبيل شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة مقابل كفالة 100 مليار ليرة وذلك بعد تجاوز مدة توقيفه الشهرين
نقل جثمان الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة الى القدس المحتلة بعد تشييعها في رام الله
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يمنح الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة وسام نجمة القدس تكريما لها
الرئيس عباس: سنلاحق المجرمين المسؤولين عن قتل شيرين أبو عاقلة في المحكمة الجنائية الدولية
الجهاد الإسلامي تثمن قرار البرلمان العراقي تجريم التطبيع: تعبير أصيل عن موقف الشعب العراقي ودعمه القضية الفلسطينية
حماس: نثمن إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وندعو البرلمانات العربية والإسلامية للإحتذاء به
الامام السيد علي الخامنئي يستقبل أمير قطر حمد بن تميم بن حمد والوفد المرافق له
الإمام الخامنئي: انتهاكات الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني هي واقع مرير وضربة للعالم الإسلامي والعربي
الإمام الخامنئي: الجمهورية الإسلامية تتوقع من العالم العربي أن يدخل جدياً في ميدان العمل السياسي لمواجهة هذه الجنايات
الإمام الخامنئي: لم يرتقِ دفاع بعض الدول العربية عن الشعب الفلسطيني إلى مستوى ما فعلته بعض الدول الأوروبية حتى
الإمام الخامنئي: مشاكل دول المنطقة لا تحل إلا من قبل دول المنطقة وعن طريق الحوار فقط
الإمام الخامنئي: مسألتا سورية واليمن يمكن أن تحلان بالحوار أيضاً ولكن ليس الحوار من منطلق الضعف
الرئيس الإيراني لدى استقباله أمير قطر: اتفقنا على ضرورة حل القضايا الإقليمية بمعزل عن تدخل الدول الأجنبية والغربية
أمير قطر من طهران: بحثنا ملفات إقليمية أبرزها فلسطين واليمن وسوريا والعراق وشددنا على أهمية حل نزاعات المنطقة بالحوار
الرئيس الإيراني وأمير قطر يقدمان التعازي لأسرة الصحافية الشهيدة ابو عاقلة ويدعوان لمحاسبة الكيان الصهيوني على جريمته
شركة النفط اليمنية: بالتزامن مع إفراجه عن سفينتي الديزل "يوهود" و"برنسس خديجة" تحالف العدوان يحتجز السفينة "كورنيت"
شركة النفط اليمنية: "كورنيت" محملة بـ20 ألف طن بنزين و9 آلاف طن ديزل واحتجزت رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية
مجلس الأمن القومي الروسي: نتائج أي صراع نووي بين روسيا وحلف الناتو ستكون كارثية
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
الدفاع الروسية: لدينا معلومات تؤكد تنفيذ واشنطن برنامجاً عسكرياً بيولوجياً في أوكرانيا بهدف إحداث أوبئة يمكن التحكم بها
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
المجموعة اللبنانية للإعلام: الاستهداف المباشر للصحافة في الأراضي المحتلة يعيد تسليط الضوء على مسؤوليات المنظمات الدولية
الدفاع البريطانية: قواتنا ستنفذ مناورات عسكرية هذا الشهر في واحدة من أكبر عمليات الانتشار منذ الحرب الباردة
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
إقفال صناديق اقتراع الموظفين المنتدبين لإدارة العملية الانتخابية في لبنان في 15 أيار
منذ 59 mins
12 May، 2022
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