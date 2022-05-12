العدو الاسرائيلي اعتدى على المشاركين بعزاء الشهيدة شيرين أبو عاقلة وتستدعي شقيقها للتحقيق – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2022 - 18:38

العدو الاسرائيلي اعتدى على المشاركين بعزاء الشهيدة شيرين أبو عاقلة وتستدعي شقيقها للتحقيق

منذ 17 mins 12 May، 2022
تشييع الشهيدة شيرين ابو عاقلة
عربي وإقليمي - فلسطين

اعتدت قوات العدو الإسرائيلي على المتواجدين في بيت عزاء الشهيدة شيرين أبو عاقلة المقام في كنيسة اللقاء في منطقة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اقتحمت كنيسة اللقاء في منطقة بيت حنينا محاولة إنزال العلم الفلسطيني من المكان”.

وكانت قوات الاحتلال أعاقت دخول موكب وداع الشهيدة أبو عاقلة عند وصوله بيت حنينا وداخل ساحة مستشفى الفرنساوي الذي سجي جثمانها فيه، وحاولت إنزال العلم الفلسطيني ومنع رفعه.

وأضافت المصادر أن “مواطنة أصيبت بكسر في يدها خلال محاولة قمع المتواجدين في ساحة مستشفى الفرنساوي”، ولفتت الى ان “قوات الاحتلال استدعت شقيق الشهيدة انطون أبو عاقلة للتحقيق”.

المصدر: وكالة وفا

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