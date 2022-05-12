رئيسي استقبل أمير قطر: الحضور الأجنبي بالمنطقة يؤدي إلى زعزعة أمنها وعرقلة الأمور

قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن “الحضور الأجنبي في المنطقة يؤدي إلى عرقلة الأمور وزعزعة أمنها”.

كلام رئيسي جاء خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الخميس في قصر سعد اباد بطهران مع امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، وقال رئيسي “نرحب مجددا بأمير دولة قطر والوفد المرافق له ونتمنى أن تكون هذه الزيارة حافلة بالنجاح”.

وأوضح رئيسي “بحثنا مع أمير دولة قطر حل قضايا المنطقة من خلال مسؤوليها، وأعربنا لأمير دولة قطر عن تعازينا لاستشهاد مراسلة قناة الجزيرة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني ونعزي كل العالم بهذه الفاجعة”، وأضاف “على الصحفيين أن يفتخروا بتغطية أحداث فلسطين وعليهم أن يعلموا أن جرائم الكيان الصهيوني لن تدوم”.

وقال رئيسي “أكدنا لأمير دولة قطر ضرورة انتهاء الحصار الخانق على الشعب اليمني وتقرير مصيره بنفسه، وأن تتشكل حكومة شاملة بأفغانستان”، وأكد أن “الحضور الأجنبي في المنطقة يؤدي إلى عرقلة الأمور وزعزعة أمنها”، ولفت الى ان “أمير دولة قطر أكد خلال هذه الزيارة على ضرورة توسيع العلاقات في مختلف المجالات مع إيران”، وأشار الى أنه “تم خلال هذه الزيارة التأكيد على موضوع الاستثمارات المتبادلة بين إيران وقطر في مجال الطاقة”.

من جهته، قال أمير قطر “ننظر بإيجابية لمفاوضات فيينا ونرى أن الحل الوحيد لأي خلاف يكون عبر الطرق السلمية والحوار”، وتابع “تحدثت مع الرئيس الإيراني بشأن العلاقات الثنائية وأهمية حل الخلافات في المنطقة بالحوار”، واضاف “أتقدم بالتعازي لأسرة الصحفية شيرين أبو عاقلة بعد استشهادها على يد قوات الاحتلال ويجب محاسبة مرتكبي هذه الجريمة”.

المصدر: قناة العالم