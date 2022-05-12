كركي: لتعاون الجهات الضامنة من أجل إعادة القطاع الاستشفائي الى سابق عهده

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه المدير العام لمستشفى الزهراء رئيس مجلس إدارتها الدكتور يوسف فارس، وكان عرض للأوضاع العامة للصندوق.

وأثنى كركي على “هذا المستشفى النموذجي والخدمة الاستشفائية والصحية والطبية المميزة التي يقدمها”، مشددًا على “أهمية التنسيق القائم لاسيما لناحية الضغط على الجهات المعنية من أجل رفع التعرفات الطبية والاستشفائية والدوائية، إذ أن المواطن بات يتحمل أعباء الفاتورة الاستشفائية الضخمة التي أحد أسبابها الرئيسية تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار”.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على “ضرورة تعاون كل الجهات الضامنة التي تقدم خدمات في هذا القطاع، سواء أكانت رسمية أم خاصة، لإعادة القطاع الصحي والاستشفائي الى سابق عهده، ويستعيد لبنان مجددا بجدارة لقب مشفى الشرق” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام