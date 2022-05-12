وقفة لأهالي مخيم قلنديا على مدخل المخيم في انتظار مرور موكب الراحلة شيرين أبو عاقلة (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2022 - 14:00

وقفة لأهالي مخيم قلنديا على مدخل المخيم في انتظار مرور موكب الراحلة شيرين أبو عاقلة (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 1 ساعة 12 May، 2022
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