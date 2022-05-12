مراسل المنار: موظفو طرابلس يشتكون من بطء العملية الانتخابية في سراي طرابلس ويسجلون شكوى إلى محافظ الشمال الذي وعد بتسريع عملية الانتخاب – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2022 - 12:24
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لبنان: انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية المخصصة للموظفين المشاركين في العملية الانتخابية الأحد المقبل
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يترأس جلسة عادية لمجلس الوزراء في قصر بعبدا بحضور رئيس الحكومة والوزراء
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يلتقي وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى خلال زيارته إيران
عبد اللهيان مستقبلا الوزير محمد المرتضى: طهران جاهزة لرفع مستوى التعاون الاقتصادي إذا طلبت الحكومة والشعب اللبناني ذلك
سلطات العدو الإسرائيلي تعترف باغتيال مراسلة الجزيرة شيرين ابو عاقلة برصاصة من عيار M16 أطلقتها قوات وحدة "دوفدوفان"
وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ: رفضنا طلبا اسرائيليا لتحقيق مشترك بشأن اغتيال الصحافية شيرين ابو عاقلة
نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: غوتيريش يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة
مديرة اليونسكو: ندين مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة وندعو إلى التحقيق في الجريمة وتقديم المسؤولين للقضاء
زوارق الاحتلال تطلق النار بشكل مباشر صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر شمال قطاع غزة
مصدر عسكري يمني: 44 خرقا لقوى تحالف العدوان السعودي الأميركي في الحديدة و7 هجمات بطائرات تجسسية وقصف مدفعي بأعيرة مختلفة
الجيش المصري يعلن مقتل 5 من جنوده والقضاء على 23 ارهابيا خلال عمليات عسكرية في سيناء منذ 7 أيار الجاري
مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة: بكين لن تدعم مشروع القرار الأميركي حول تشديد العقوبات على كوريا الشمالية
الدفاع الروسية: لدينا معلومات تؤكد تنفيذ واشنطن برنامجا عسكريا بيولوجيا في أوكرانيا بهدف إحداث أوبئة يمكن التحكم بها
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
الهلال الاحمر الفلسطيني: 5 مصابين بينهم مسعف خلال مواجهات مع جنود الاحتلال في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة
أهالي الطلاب في الخارج يدعون السلطات اللبنانية إلى تطبيق قانون الدولار الطالبي من أجل وقف معاناة الطلاب وذويهم
وزير الثقافة محمد المرتضى يلتقي في طهران الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان
الجيش المصري يعلن مقتل 5 من جنوده والقضاء على 23 ارهابيا خلال عمليات عسكرية في سيناء منذ 7 أيار الجاري
رئيس الوزراء الكوبي يزور طهران في 15 الشهر الجاري للمشاركة في الاجتماع الـ18 للجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وكوبا
الاتحاد الاوروبي يلغي الزامية وضع الكمامة خلال الرحلات الجوية وفي المطارات اعتبارا من الاسبوع المقبل
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إستمرار الإتصالات بين الجانبيْن الروسي والأوكراني بشأن عملية التفاوض
قتيل و3 جرحى أحدهم في حالة حرجة إثر إطلاق نار بمدينة ليون الفرنسية
تفجير انتحاري يستهدف نقطة أمنية قرب مطار مقديشو في الصومال
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
تفجير انتحاري يستهدف نقطة أمنية قرب مطار مقديشو في الصومال
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
إعلان الإضراب العام في محافظة جنين حدادا على الشهيدة الصحافية شيرين ابو عاقلة
الإعلان عن الإضراب العام في مدينة القدس حدادا على روح الشهيدة الصحافية شيرين ابو عاقلة
شهيد برصاص الإحتلال في جبل الطويل بمدينة البيرة
المجموعة اللبنانية للإعلام: نستنكر وندين بشدة اغتيال الاحتلال الزميلة الشهيدة شيرين ابو عاقلة
المجموعة اللبنانية للإعلام: هذه الجريمة النكراء لن تنال من عزيمة الصحافيين في تشبثهم بالقيم الصحافية والمناقبية المهنية
المجموعة اللبنانية للإعلام: الاستهداف المباشر للصحافة في الأراضي المحتلة يعيد تسليط الضوء على مسؤوليات المنظمات الدولية
الدفاع البريطانية: قواتنا ستنفذ مناورات عسكرية هذا الشهر في واحدة من أكبر عمليات الانتشار منذ الحرب الباردة
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مراسل المنار: موظفو طرابلس يشتكون من بطء العملية الانتخابية في سراي طرابلس ويسجلون شكوى إلى محافظ الشمال الذي وعد بتسريع عملية الانتخاب
منذ 57 mins
12 May، 2022
اخبار لبنان
الانتخابات النيابية
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