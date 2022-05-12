محافظ بيروت تفقد اقلام الاقتراع في مركز فوج الاطفاء: الديمقراطية تتجدد بفضل دماء الشهداء وآلام الناس

اعتبر محافظ بيروت القاضي مروان عبود، بعد جولة تفقدية على اقلام الاقتراع في مركز اطفاء الكرنتينا، ان “لبنان وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها في الاعوام الثلاثة الماضية، والانهيار الاقتصادي والكارثة الكبيرة في انفجار مرفأ بيروت وهجرة شبابه، والانهيار الذي شهدته المؤسسات الخاصة والعامة، ما زال قادرا على تنطيم انتخابات نزيهة وعادلة، واستطاع تأمين كل المستلزمات التقنية واللوجستية على الرغم من الازمة الكبيرة التي تضرب المالية العامة، ما يدل على وعي اللبنانيين وثقافتهم السياسية”.

وتمنى ان “ينعكس ذلك في الصناديق، ويكون لدينا نواب بامكانهم ان يشرعوا ويصنعوا لبنان الجديد الذي يحلم به شبابه ولا احد يهاجر، ونعود لبناء الدولة يدا بيد”.

واعلن ان “العملية الانتخابية تسير بشكل جيد جدا”، وتمنى ان “يشمل ذلك الانتخابات العامة التي ستحصل يوم الاحد المقبل”، واشار الى ان “انتخابات الموظفين حصلت افساحا في المجال لجميع الموظفين للاقتراع”، مؤكدا ان “العمل كان ليلا نهارا لتأمين التيار الكهربائي لجهة تأمين المولدات والمازوت، واصحاب المولدات أمنوا لنا التيار لكل المراكز”.

وعن المعوقات اللوجستية يوم الاحد المقبل، اشار عبود الى انه “عقد اجتماع في مقر المحافظة، في حضور رؤساء الاجهزة الامنية في بيروت والمكلفين متابعة عملية الاقتراع في العاصمة، وقدموا لي تقريرا يفيد ان الوضع سليم وبإمكاننا الانطلاق، وقد بقيت بعض الملاحظات التفصيلية مثل تنظيم السير وغير ذلك وكلها حلت، واعتقد ان لا اشكالات تقنية ولكن لا احد يعرف ماذا يحصل في اللحظة الاخيرة”، واعلن ان ” لدينا فرق صيانة وتقنية لمواجهة كل الاعطال، ونحن نعمل باللحم الحي. ففي الانتخابات السابقة كانت الكلفة على الدولة اللبنانية بالملايين، اما اليوم فلا امكانات لدينا وان شاء الله ننجح”.

وعن اجراء عملية الاقتراع في مركز فوج الاطفاء ختم قائلا:”هذا الموضوع له رمزيته، فالديمقراطية في لبنان تتجدد بفضل دماء الشهداء وآلام الناس، ويجب ان يكون لها انعكاس في صندوق الانتخابات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام