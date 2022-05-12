روسيا تفرض عقوبات على 31 شركة طاقة غربية

فرضت روسيا عقوبات على 31 شركة طاقة غربية، بينها شركة “غازبروم غرمانيا” التي انسحبت منها شركة “غازبروم” الروسية واستولت عليها السلطات الألمانية.

وتضم قائمة العقوبات الشركات التي كانت تتبع لـ”غازبروم” الروسية المرتبطة بـ”غازبروم غرمانيا” و”غازبروم للتسويق والتجارة المحدودة” (GM&T) ومقراتها في ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبلغاريا ورومانيا وبولندا.

وتطال العقوبات تجار ومشغلي منشآت تخزين الغاز تحت الأرضية.

كما تم فرض عقوبات على شركة “يوروبول غاز” البولندية، المسؤولة عن القسم البولندي لخط أنابيب الغاز “يامال-أوروبا”.

وحسب العقوبات، فتم حظر تعامل الشركات الروسية مع الشركات الخاضعة لهذه العقوبات، وإجراء المدفوعات والتعاملات المالية معها.

كما سيتم حظر دخول الموانئ الروسية على الناقلات التي تتبع لهذه الشركات والأشخاص الخاضعين للعقوبات.

المصدر: وكالات