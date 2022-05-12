اختفاء طائرة كاميرونية على متنها 11 مسافرا خلال رحلة طيران داخلية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2022 - 00:30

اختفاء طائرة كاميرونية على متنها 11 مسافرا خلال رحلة طيران داخلية (سبوتنيك)

منذ 56 mins 11 May، 2022
أخبار موقع المنار

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