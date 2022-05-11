الخارجية الأميركية: السفير الأميركي في موسكو جون سوليفان التقى بمسؤولين روس لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2022 - 22:28

الخارجية الأميركية: السفير الأميركي في موسكو جون سوليفان التقى بمسؤولين روس لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية

منذ 8 mins 11 May، 2022
أخبار موقع المنار

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