الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني يخطط لتفجير جسر في مدينة دنيبرو لاتهام روسيا لاحقا

قال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن مسلحين أوكرانيين يخططون لتفجير جسر كايداسكي الملغوم في مدينة دنيبرو عند اقتراب القوات الروسية.

وقال ميزينتسيف في إحاطة إعلامية : ” تأكد وبشكل موثوق أن هذا الجسر ملغوم ، وفي حالة اقتراب الوحدات الروسية وتشكيلات من جمهورية دونيتسك الشعبية، سيتم تفجيره. وفي وقت لاحق ، وفقًا للسيناريو الذي تم إعداده بالفعل ، يخطط الجانب الأوكراني بعد ذلك توجيه اتهام مزعوم للقوات المسلحة الروسية بشن ضربات عشوائية على مرافق البنية التحتية الحيوية”.

وأكد أنه خلال العملية العسكرية الخاصة، القوات المسلحة الروسية لا تستهدف البنية التحتية المدنية وتعامل السكان المدنيين معاملة إنسانية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

المصدر: سبوتنيك