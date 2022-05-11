السيد فضل الله: اغتيال ابو عاقلة يظهر الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني ودماء شهداء فلسطين ستزهر تحريرا للأرض – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2022 - 18:08

السيد فضل الله: اغتيال ابو عاقلة يظهر الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني ودماء شهداء فلسطين ستزهر تحريرا للأرض

منذ 43 mins 11 May، 2022
السيد علي فضل الله
لبنان

دان السيد علي فضل الله في بيان، “الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق الإعلامية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في اثناء تغطيتها لمحاولته اقتحام مخيم جنين في الضفة الغربية”.

وقال “ان إقدام العدو الصهيوني على اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة يقدم دليلاً آخر على حقد هذا العدو ونظرته إلى الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وانتماءاته”.

وأضاف “إننا إذ نستنكر بشدة هذه الجريمة التي تضاف إلى سجل هذا الكيان باستهدافه كل ما هو فلسطيني، والتي تكشف مجددا عن الوجه الحقيقي له القائم على نهج القتل والاجرام وإسكات كل صوت حر ينقل الحقيقة خوفا من كشف زيف ادعاءاته وسلوكه العدواني ، نؤكد أن هذه الدماء التي سقطت وتسقط كل يوم على أرض فلسطين ستزهر تحريرا وان رصاصات الغدر لن تسكت هذا الشعب واصراره على المطالبة بحقوقه واسترجاع أرضه”.

وفي الختام تقدم “باحر التعازي والمواساة من العاملين في قناة الجزيرة ومن ذوي الشهيدة سائلا المولى ان يلهمهم الصبر والسلوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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