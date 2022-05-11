العدو الاسرائيلي والمستوطنون الصهاينة اعتدوا على الفلسطينيين في تل الرميدة بالضفة المحتلة

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي فلسطينيا، فيما اعتدى مستوطنون صهاينة على الأهالي وقطعوا أسلاكا شائكة في حي تل الرميدة بالخليل بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الأربعاء، الشاب جواد ثابت أبو عيشة (45 عاما)”، وقالت إن “عددا من مستوطني رمات يشاي الصهيونية المقامة على أراضي المواطنين وسط الخليل، اعتدوا بحماية جنود الاحتلال على الأهالي وشتموهم، وهذا هو الاعتداء الثاني خلال يومين”.

ولفتت المصادر الى ان “المستوطنين قطعوا أسلاكا شائكة في محيط معمل حديد ونحاس جرى إغلاقه منذ 22 عاما تقريبا، بسبب فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا على أهالي المنطقة وعدم السماح لهم بالعبور سوى مشي على الأقدام من خلال بوابات التفتيش”.

المصدر: وكالة وفا