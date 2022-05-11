الدفاع الروسية: ضرب أكثر من 500 موقع وتجمع للقوات الأوكرانية وإسقاط 9 مسيرات خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أصابت أكثر من 500 موقع وتجمع للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الليلة الماضية، فيما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 9 طائرات بدون طيار أوكرانية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية صباح الأربعاء، إن الطيران الحربي الروسي “قصف 93 هدفا خلال الليل، بينها موقعان للقيادة، و69 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية، إضافة إلى 3 مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية”.

وأضاف المتحدث أن “القوات الصاروخية ووحدات المدفعية الروسية أصابت 407 مناطق تجمع للقوات والمعدات العسكرية، ودمرت 13 مركز قيادة و4 مواقع لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز Osa-AKM و14 مستودع ذخيرة”.

وأشار كوناشينكوف إلى أن الضربات “أدت إلى مقتل أكثر من 280 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين، وتعطيل 59 قطعة من المعدات العسكرية”.

وأضاف أنه، “خلال الليل دمرت الدفاعات الجوية الروسية 4 طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعة خاركوف (شمال شرق) و3 مسيرات في منطقة روبيجنويه في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأخرى في منطقة جزيرة الأفعى قبالة سواحل أوديسا، إضافة إلى طائرة من طراز Bayraktar-TB2 في مقاطعة نيكولايف (جنوب)”.

وحسب بيانات الدفاع الروسية، فإن “مجموع الأهداف الأوكرانية الني تم تدميرها منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تشمل 164 طائرة، و125 مروحية، و807 طائرات بدون طيار، و302 من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات، و2998 دبابة ومدرعة أخرى، و360 راجمة صواريخ، و1455 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و2808 مركبات عسكرية خاصة”.

المصدر: روسيا اليوم