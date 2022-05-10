الرئيس بري: للاقتراع للمشروع الذي صنع قوة لبنان

دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى الاقتراع للمشروع الذي صنع قوة لبنان ورفضاً للحصار والعدوان الذي يتعرض له لبنان.

وخلال كلمة وجهها للبنانين لمناسبة اقتراب موعد الانتخابات النيابية من مقر اقامته في مصيلح، وبثت في الاحتفال الذي أقامه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، اعتبر الرئيس بري أنَّ مرشحين بمظلة السفارات يحملون شعار محاربة الفساد قولاً وليس فعلاً، مشدداً على أن مشروع هؤلاء الحقيقي هو النيل من قوة لبنان بمقاومته، وأكد الرئيس بري مواصلة العمل لمواجهة الفساد والفاسدين بالقضاء والدستور والقوانين، وإجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وكل الوزارات والإدارات.

المصدر: قناة المنار