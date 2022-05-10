السيد نصرالله: انتم بالخيار بين فريق همه لبنان وبين فريق همه أن يستخدم لبنان لترضى عنه أميركا والغرب وبعض دول العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2022 - 20:54

السيد نصرالله: انتم بالخيار بين فريق همه لبنان وبين فريق همه أن يستخدم لبنان لترضى عنه أميركا والغرب وبعض دول العالم

منذ 1 ساعة 10 May، 2022
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